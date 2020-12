Nastri d’argento per le grandi serie italiane, al via i riconoscimenti tra cinquine e premi annuali (Di giovedì 3 dicembre 2020) I Nastri d’argento sono pronti a inaugurare un nuovo corso con l’avvio di una sessione specifica dedicata alla serialità, tra cinquine e premi annuali. Le serie d’argento prenderanno il via tra Roma e Napoli con i Nastri dei giornalisti cinematografici italiani, rivolti alle grandi produzioni capaci di scavalcare i confini nostrani, conquistare un pubblico internazionale e aprire al settore nuovi mercati. Il primo appuntamento con i Nastri d’argento delle serie tv è fissato per venerdì 4 dicembre, quando saranno annunciati i titoli e gli interpreti protagonisti dei primi premi e si discuterà delle innovazioni che hanno permesso al settore di prosperare sui mercati ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Isono pronti a inaugurare un nuovo corso con l’avvio di una sessione specifica dedicata alla serialità, tra. Leprenderanno il via tra Roma e Napoli con idei giornalisti cinematografici italiani, rivolti alleproduzioni capaci di scavalcare i confini nostrani, conquistare un pubblico internazionale e aprire al settore nuovi mercati. Il primo appuntamento con idelletv è fissato per venerdì 4 dicembre, quando saranno annunciati i titoli e gli interpreti protagonisti dei primie si discuterà delle innovazioni che hanno permesso al settore di prosperare sui mercati ...

giuda31 : Da quest’anno i Nastri d’argento andranno anche alle #serietv. Venerdì 4 dicembre appuntamento introduttivo e conse… - ItaloCinema2day : RT @nastridargento: Al via i Nastri d’argento per la grande serialità. Appuntamento in streaming venerdì prossimo, 4 Dicembre. https://t.co… - nastridargento : Al via i Nastri d’argento per la grande serialità. Appuntamento in streaming venerdì prossimo, 4 Dicembre. - PCuratola : nastri d'argento alle fiction, Discovery+, armie hammer nel Padrino e Unione Autori - PCuratola : nastri d’argento alle fiction, Discovery+, armie hammer nel Padrino e Unione Autori -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’argento «L'armata Brancaleone» in tv: Catherine Spaak e l’accusa di bullismo, le sfide a braccio di ferro tra Volonté... Corriere della Sera