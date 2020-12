Namibia – E l’anno dell’elezione di Adolf Hitler

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Un politico dell’ex colonia tedesca, omonimo del dittatore nazista, è stato eletto in un consiglio regionale: “Mio padre non sapeva quali fossero gli ideali di quell’uomo. Tra le cose inaspettate di questo 2020 adesso si può aggiungere anche la vittoria elettorale di. Ovviamente non il dittatore tedesco in persona, ma un suo omonimo