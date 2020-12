Morte Maradona | Pelè | “Hanno detto che eravamo rivali | io oggi ti dico che ti amavo”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ trascorsa ormai più di una settimana dalladima il ricordo di Diego sarà sempre vivo nel cuore di chi lo ha amato e voluto bene. Con un bel post su Instagram, l’amico e rivale,, l’ha voluto ricordare per l’ennesima volta, pubblicando alcune foto che li ritrae insieme, felici e sereni.ha poi così scritto per ricordare: “Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande.il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - CalcioNapoli24 : - TrapaneseAndrea : RT @larsenfede: #Argentina il tiepido gesto della nazionale di rugby dopo la morte di Maradona ha aperto uno scandalo che è costato il post… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

Sport Fanpage

Maradona immortale, ma non era dio El Flaco ha oggi 82 anni ... Era contento solo in campo – continua Menotti -. In passato la sua morte non mi avrebbe sorpreso, ma non ora. La notizia mi ha sconvolto ...Cosa ci aspetta oggi in tv? Rai 1 propone un docs-fiction per raccontare il Maxiprocesso a Cosa Nostra. Massimo Ranieri esordisce con il suo nuovo programma Qui e adesso su Rai 3. Mentre su Canale 5 p ...