Inter-Bologna: Mihajlovic e una sfida diversa dalle altre, ricordando luglio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sabato prossimo il Bologna affronterà l'Inter. Gara speciale per Mihajlovic, ricordando l'1-2 dello scorso campionato Il Bologna ha interrotto la striscia 'maledetta' non subendo gol dopo 41 partite consecutive. Un risultato importante, insieme al successo per 1-0 contro il Crotone con il gol del solito Soriano, capocannoniere rossoblù con 5 reti e sempre più versione Nazionale. «Sognavo l'1-0 di notte» ha detto scherzando, ma non troppo, Sinisa Mihajlovic dopo la gara del Dall'Ara, una gara che servirà a dare maggiori consapevolezza alla truppa debilitata di Miha. Il Bologna arrivava dal 2-4 subito in Coppa Italia contro lo Spezia, con l'amarezza per il rigore sprecato da Barrow al 90?, sul 2-2. I rossoblù hanno saputo rimettere insieme i cocci, ...

