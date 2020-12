Giulia De Lellis, attrice per Volo. Il web si scatena (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime ore Giulia De Lellis ha annunciato il suo film in collaborazione con Fabio Volo, sul web followers scatenati tra complimenti e critiche. Giulia De Lellis (Instagram)Il Cinema è in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus. L’industria sta cercando ogni modo per salvare il salvabile anche in questo finale di 2020, con decisioni a volte clamorose. Cosi sono tante pellicole che di fatto stanno saltando il passaggio nelle sale (ovviamente chiuse) e arrivano direttamente a casa degli utenti, magari su qualche piattaforma streaming, o anche a pagamento attraverso i vari store digitali. Chi sa come verrà gestito quello che sarà il film con Giulia De Lellis. E si, avete capito bene. Anche la nota influencer romana sarà protagonista ... Leggi su kronic (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime oreDeha annunciato il suo film in collaborazione con Fabio, sul web followersti tra complimenti e critiche.De(Instagram)Il Cinema è in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus. L’industria sta cercando ogni modo per salvare il salvabile anche in questo finale di 2020, con decisioni a volte clamorose. Cosi sono tante pellicole che di fatto stanno saltando il passaggio nelle sale (ovviamente chiuse) e arrivano direttamente a casa degli utenti, magari su qualche piattaforma streaming, o anche a pagamento attraverso i vari store digitali. Chi sa come verrà gestito quello che sarà il film conDe. E si, avete capito bene. Anche la nota influencer romana sarà protagonista ...

