Fondazione Cariplo lancia un programma di finanziamento in collaborazione con le comunità locali

Contrastare la povertà, sostenendo le iniziative locali e i progetti capaci di riattivare l'economia territoriale. Con questa idea Fondazione Cariplo ha deciso di lanciare un nuovo progetto di finanziamento, in collaborazione con le fondazioni di comunità. Ciascuna di queste istituirà un Fondo povertà che potrà essere implementato con proprie risorse e con donazioni raccolte dal territorio, coinvolgendo la comunità di riferimento. Tali Fondi saranno utilizzati per far fronte a necessità e urgenze del territorio sostenendo reti già esistenti e per attivare collaborazioni in modo da affrontare il problema povertà in modo integrato e coordinato, evitando sovrapposizioni. Durante la prima ondata di pandemia da Coronavirus, l'innesco di fondi ...

