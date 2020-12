Egitto, liberi entro stasera i tre dirigenti della ong di Zaki (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – I tre dirigenti dell’Eipr, l’ong egiziana attiva sui diritti umani da 18 anni e con cui collaborava Patrick Zaki, potrebbero essere rilasciati entro stasera. Lo rende noto in un tweet Hossam Bahgat, il fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights. “L’ex parlamentare Mohamed Anwar Sadat- si legge nel messaggio- ha informato l’Eipr che i nostri colleghi Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah e Mohamed Bashir saranno rilasciati stasera. Secondo le stesse informazioni, anche diversi siti web egiziani hanno pubblicato notizie analoghe. Il team ddell’Eipr sta ancora cercando di ottenere dettagli sulla data e sulle procedure per il rilascio”. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – I tre dirigenti dell’Eipr, l’ong egiziana attiva sui diritti umani da 18 anni e con cui collaborava Patrick Zaki, potrebbero essere rilasciati entro stasera. Lo rende noto in un tweet Hossam Bahgat, il fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights. “L’ex parlamentare Mohamed Anwar Sadat- si legge nel messaggio- ha informato l’Eipr che i nostri colleghi Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah e Mohamed Bashir saranno rilasciati stasera. Secondo le stesse informazioni, anche diversi siti web egiziani hanno pubblicato notizie analoghe. Il team ddell’Eipr sta ancora cercando di ottenere dettagli sulla data e sulle procedure per il rilascio”.

