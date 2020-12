Droga, arrestato uno spacciatore a Sant’Antimo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Aveva allestito un magazzino nel quale si occupava del confezionamento della Droga. Così ieri sera gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato, nei pressi di un complesso popolare di via Solimena a Sant’Antimo, una persona entrare in un sotterraneo e uscirne subito dopo. I poliziotti, insospettiti, hanno inseguito l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato e trovato in possesso di 95 euro mentre, nel locale, hanno rinvenuto 84 bustine contenenti 84 grammi circa di hashish, altre 75 bustine con 50 grammi circa di marijuana, un involucro con 1,5 grammi circa di cocaina e 255 euro. Giovanni Di Donato, 49enne di Sant’Antimo con precedenti di polizia, è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Aveva allestito un magazzino nel quale si occupava del confezionamento della. Così ieri sera gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato, nei pressi di un complesso popolare di via Solimena a, una persona entrare in un sotterraneo e uscirne subito dopo. I poliziotti, insospettiti, hanno inseguito l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato e trovato in possesso di 95 euro mentre, nel locale, hanno rinvenuto 84 bustine contenenti 84 grammi circa di hashish, altre 75 bustine con 50 grammi circa di marijuana, un involucro con 1,5 grammi circa di cocaina e 255 euro. Giovanni Di Donato, 49enne dicon precedenti di polizia, è ...

