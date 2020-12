Cos’è questa storia su «chi ha avuto il Covid non si deve vaccinare» (Di giovedì 3 dicembre 2020) La recentissima dichiarazione del direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma sta provocando un grande dibattito. Giuseppe Ippolito, ai microfoni di Radio Anch’io, ha affermato che «chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi». E questo è un tema fondamentale in vista della prossima campagna di immunizzazione che, secondo quanto trapela da più voci all’interno del governo, non vedrà un principio di obbligatorietà. Proviamo a spiegare bene le parole di Ippolito, contestualizzandole e analizzando la dichiarazione nella sua interezza. LEGGI ANCHE > Il non detto: perché la Gran Bretagna avrà il vaccino prima degli altri «Assolutamente no, perché ha degli anticorpi naturali – ha risposto il direttore scientifico dello Spallanzani alla domanda sul vaccino a chi, in passato, è già risultato positivo al Coronavirus -. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La recentissima dichiarazione del direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma sta provocando un grande dibattito. Giuseppe Ippolito, ai microfoni di Radio Anch’io, ha affermato che «chi hailnonvaccinarsi». E questo è un tema fondamentale in vista della prossima campagna di immunizzazione che, secondo quanto trapela da più voci all’interno del governo, non vedrà un principio di obbligatorietà. Proviamo a spiegare bene le parole di Ippolito, contestualizzandole e analizzando la dichiarazione nella sua interezza. LEGGI ANCHE > Il non detto: perché la Gran Bretagna avrà il vaccino prima degli altri «Assolutamente no, perché ha degli anticorpi naturali – ha risposto il direttore scientifico dello Spallanzani alla domanda sul vaccino a chi, in passato, è già risultato positivo al Coronavirus -. ...

