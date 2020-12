Assaje – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Piazzale Segrino, snc – 20159Tel. 02/606456 Sito Internet: www..it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze da 6,50€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTAPaga il prezzo del successo questa pizzeria aperta non molto tempo fa nel movimentato quartiere Isola, che ha fatto subito parlar di sé per la qualità delle materie prime e le proposte gourmet. Ha avuto così tanto successo che oggi è impossibile sedersi al tavolo senza prima aver fatto almeno un’ora di attesa. A questa nota dolente si aggiunge il fatto che per dare la possibilità a tutti di mangiare la pizza qui, il servizio appare pressante e sbrigativo e sovente, come durante la nostra visita, la pizza risulta poco cotta e al tempo stesso bruciacchiata sul fondo. Buono invece il piccolo assaggio di stuzzichini fritti – un arancino, un crocchè e bocconcini di pasta – che ...