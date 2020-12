Zaia | le libertà d’estate non hanno causato una seconda ondata

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governatore del Veneto ha parlato oggi in merito a chi, nelle scorse settimane, aveva additato leconcesse dopo il primo lockdown come causa dell’aumento dei contagi a inizio ottobre. Le parole diNella conferenza stampa odierna Lucaha voluto ricordare come “l’estate non sia durata una settimana” e come quindi gli effetti di restrizioni meno stringenti si sarebbero dovuti vedere nel breve periodo. “Abbiamo avuto gli ultimi casi a Giugno” ha poi aggiunto parlando del Veneto. Il governatore ha voluto infatti sottolineare come il Coronavirus abbia a tutti gli effetti gli stessi comportamenti di una malattia influenzale. Registrando dunque risalite in periodo invernale/autunnale e scomparendo alle temperature più alte. Dettagli a tutti famigliari e che tuttavia vengono spesso dimenticati. Nelle parole ...