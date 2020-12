Un consiglio di lettura per Milena Gabanelli (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dati analitici globali significa il contrario di quello che è stato presentato al TG de LA7 dove sono stati presentati i casi più macroscopici (magari non contestabili ma ahimè senza alcun ... Leggi su tecnicadellascuola (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dati analitici globali significa il contrario di quello che è stato presentato al TG de LA7 dove sono stati presentati i casi più macroscopici (magari non contestabili ma ahimè senza alcun ...

barbaraboc : RT @TecnicaScuola: Un consiglio di lettura per Milena Gabanelli - - CesareInvictus : Ottimo articolo. Ne consiglio la lettura. Ormai i golpe made in USA si chiamano rivoluzioni colorate. - TecnicaScuola : Un consiglio di lettura per Milena Gabanelli - - TecnicaScuola : Un consiglio di lettura per Milena Gabanelli - - Angelredblack1 : Consiglio la lettura di questo articolo.Fa capire quanto sia importante riaprire i manicomi per affrontare situazio… -

Ultime Notizie dalla rete : consiglio lettura HTTP/1.1 Server Too Busy