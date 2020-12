Traffico Roma del 02-12-2020 ore 08:30 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico sostenuto sulle consolari entrata in città in particolare sull’Aurelia dove ci sono code dal raccordo a Piazza Irnerio sono Asia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Trionfale da Ottavia a Monte Mario sulla Flaminia code tra Labaro al bivio di Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria con code dall’aeroporto dell’Urbe a via dei Prati Fiscali spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo diverse zone dell’interno capitolino ulteriore invito quindi la massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare Traffico scorrevole abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite Casilina ed Appia Traffico congestionato Invece sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dove ci sono cose dal ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchisostenuto sulle consolari entrata in città in particolare sull’Aurelia dove ci sono code dal raccordo a Piazza Irnerio sono Asia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Trionfale da Ottavia a Monte Mario sulla Flaminia code tra Labaro al bivio di Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria con code dall’aeroporto dell’Urbe a via dei Prati Fiscali spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo diverse zone dell’interno capitolino ulteriore invito quindi la massima cautela nella guida sul Raccordo Anularescorrevole abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite Casilina ed Appiacongestionato Invece sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove ci sono cose dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 02-12-2020 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Rubavano batterie esauste dal centro Ama di Cinecittà: 8 arresti, 23 persone coinvolte

Nel centro della municipalizzata documentati oltre cento furti in poco più di due mesi. Il materiale veniva successivamente venduto a ...

La metropolitana per Paullo arriva fino a Roma

Incontro bipartisan per prolungare la linea oltre San Donato. Il senatore Mirabelli: "Mi impegno a portare il progetto in Parlamento" ...

Incontro bipartisan per prolungare la linea oltre San Donato. Il senatore Mirabelli: "Mi impegno a portare il progetto in Parlamento" ...