Terremoto in Calabria: paura tra Vibo e Reggio, la terra trema ancora (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Forte scossa di Terremoto in prossimità di Dinami, tra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Avvertita distintamente. paura in Calabria poco fa per una scossa di Terremoto di magnitudo 3,6 della scala Richter registrata in provincia di Vibo Valentia a circa tre chilometri dal comune di Dinami sul confine con il reggino. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione dei comuni intorno all’epicentro e circa mezz’ora dopo un nuovo Terremoto è stato registrato con una magnitudo di 2.5. Nonostante il freddo, dal momento che sono già due le scosse registrate, alcuni residenti hanno scelto di restare fuori dalle abitazioni, almeno per il momento. Una scossa di magnitudo 3.0 era stata registrata ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Forte scossa diin prossimità di Dinami, tra le provincie diValentia e. Avvertita distintamente.inpoco fa per una scossa didi magnitudo 3,6 della scala Richter registrata in provincia diValentia a circa tre chilometri dal comune di Dinami sul confine con il reggino. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione dei comuni intorno all’epicentro e circa mezz’ora dopo un nuovoè stato registrato con una magnitudo di 2.5. Nonostante il freddo, dal momento che sono già due le scosse registrate, alcuni residenti hanno scelto di restare fuori dalle abitazioni, almeno per il momento. Una scossa di magnitudo 3.0 era stata registrata ...

