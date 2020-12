San Martino V C | al via i laboratori con il Progetto “WalkTogether”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanValle Caudina (Av) – Grazie alWalk Together, nato – tra l’altro – dalla sinergia tra SannioIrpinia LAB APS, APS Pro Loco SanValle Caudina e l’ICS Carlo Del Balzo di SanV.C., oggi sono stati consegnati alla Dirigente Scolastica – prof.ssa Maria Pia Farese – il kit individuale per costruire uno scenario presepiale che sarà distribuito agli alunni della scuola primaria partecipanti alo “Artigianato artistico e tradizionale campano: arte presepiale”. Le attività, dato il persistere dell’emergenza epidemiologica, si svolgeranno in modalità WebConference a partire da giovedì 03 novembre, grazie ad esperti di lavorazioni artistico – artigianali e alla consolidata esperienza dell’evento “Il Presepe nel Presepe” organizzato ...