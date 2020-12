Roma, tentato furto e danneggiamento aggravato: in manette un 37enne (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A Roma, nella serata di ieri, 1 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 37enne tunisino, senza fissa dimora, con le accuse di tentato furto e danneggiamento aggravato. Transitando in via Principe Amedeo, i Carabinieri hanno notato la sagoma di un uomo armeggiare dietro ad alcuni veicoli in sosta e si sono avvicinati per una verifica. I Carabinieri hanno così sorpreso il 37enne che, dopo aver divelto dal marciapiede un dissuasore di sosta, lo stava utilizzando per forzare la catena di sicurezza che assicurava una costosa bicicletta, regolarmente parcheggiata. I Carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo e lo hanno portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A, nella serata di ieri, 1 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno arrestato untunisino, senza fissa dimora, con le accuse di. Transitando in via Principe Amedeo, i Carabinieri hanno notato la sagoma di un uomo armeggiare dietro ad alcuni veicoli in sosta e si sono avvicinati per una verifica. I Carabinieri hanno così sorpreso ilche, dopo aver divelto dal marciapiede un dissuasore di sosta, lo stava utilizzando per forzare la catena di sicurezza che assicurava una costosa bicicletta, regolarmente parcheggiata. I Carabinieri hanno immediatamente bloccato l’uomo e lo hanno portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. su Il ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - malumichi : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche boss… - vivacecilia2019 : @camilla73033023 @AnnaMar71908478 @Lollysma Non è vero ho tentato de indirizzare maurizio sorge che le stava dando… - UVallderte : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri Roma disarticolano sodalizio camorristico attivo nel Lazio, Campania e Veneto. Eseguite decine di misure ca… - ClementeUol : Lite per i carrelli al supermercato, cerca di uccidere il rivale: arrestato per tentato omicidio ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentato Roma, tentato furto e danneggiamento aggravato: in manette un 37enne Il Corriere della Città Claudio Baglioni, la (sua) verità sui (non) ritocchini: parla il cantante

Ritocchino si, ritocchino no. Claudio Baglioni da anni viene discusso oltreché per i suoi lavori musicale anche per dei presunti ‘rimaneggiamenti’ al viso. In molti sono convinti che l’artista romano ...

Ostia, rissa al Palafijlkam durante incontro di boxe

Le ultime notizie dalla città di Roma di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

Ritocchino si, ritocchino no. Claudio Baglioni da anni viene discusso oltreché per i suoi lavori musicale anche per dei presunti ‘rimaneggiamenti’ al viso. In molti sono convinti che l’artista romano ...Le ultime notizie dalla città di Roma di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.