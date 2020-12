Roma | Fonseca | “La sconfitta di Napoli non mina le nostre certezze Domani voglio vedere una bella gara”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per laè già tempo di archiviare la duracontro ili giallorossi scenderanno in campo per la penultima gara del girone di Europa League, dove l'avversario di turno saranno gli svizzeri dello Young Boys.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1054743" align="alignnone" width="2000", getty/captionparte subito dal tema calendari, con i giallorossi che non hanno ancora mai avuto la possibilità di giocare un posticipo del lunedì: "Preferisco avere più tempo per recuperare. Penso che le squadre che giocano in Europa League dovrebbero giocare di lunedì. Ma non è una scusa, abbiamo cambiato spesso i giocatori, più avanti sarà difficile". L'allenatore dellanon teme che il ko diabbia ...