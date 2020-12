Quando un uomo volle trombare Doppler e venne trombato

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Siamo nel 1842, forse l’apice dell’estetica mondiale che si scontra con una scienza assai retrograda e ideologie oggi improponibili. In Austria c’è un professore di fisica, Christian Andreas, affetto da due gravi handicap nel mondo accademico dell’epoca: è carismatico, è giovane ed è pure belloccio. Non può quindi essere preso sul serio in un’epoca in cui la saggezza si misurava ancora con canoni alla Gandalf, cioè colore e lunghezza della barba.si appassiona alla velocità e propone una teoria, ovvero che il suono e il colore della luce non siano costanti, bensì cambino in base al movimento della sorgente e dell’osservatore. Questo scatenò incredibili risate, nell’ambito accademico. Segui Termometro Politico su Google News Le persone comuni trattano la scienza come religione, mentre è l’esatto opposto. Gli scienziati passano ...