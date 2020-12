Piazza a Torre, non ad Almirante. Iannone a Orientale: “Quando verrete nel terzo millennio?” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Associazione salernitana ‘Memoria in Movimento’, nell’approssimarsi (11 dicembre) del quarantennale dell’assassinio di Marcello Torre, Sindaco di Pagani, rinnova al Comune di Salerno un antico desiderio: “Il 5 marzo del 2015 uno dei nostri soci fondatori per conto dell’associazione Laboratorio20 protocollò allo specifico ufficio del Comune di Salerno la proposta, firmata da diverse centinaia di persone, di intitolare una Piazza a Marcello Torre; purtroppo tale proposta non ebbe nessun tipo di riscontro; tale indifferenza allora la considerammo un errore; ancora oggi la consideriamo tale”. Il presidente Angelo Orientale, quindi, argomenta: “Marcello Torre fu una figura che meriterebbe ben altra attenzione e importanza per quello che ha rappresentato con la sua vita ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Associazione salernitana ‘Memoria in Movimento’, nell’approssimarsi (11 dicembre) del quarantennale dell’assassinio di Marcello, Sindaco di Pagani, rinnova al Comune di Salerno un antico desiderio: “Il 5 marzo del 2015 uno dei nostri soci fondatori per conto dell’associazione Laboratorio20 protocollò allo specifico ufficio del Comune di Salerno la proposta, firmata da diverse centinaia di persone, di intitolare unaa Marcello; purtroppo tale proposta non ebbe nessun tipo di riscontro; tale indifferenza allora la considerammo un errore; ancora oggi la consideriamo tale”. Il presidente Angelo, quindi, argomenta: “Marcellofu una figura che meriterebbe ben altra attenzione e importanza per quello che ha rappresentato con la sua vita ...

