Patch di dicembre per Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S9 e S9+ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S9 e S9+ iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di dicembre 2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 2 dicembre 2020)S20 FE,S9 e S9+ iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento con ledi sicurezza di2020. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

HDblog : Patch di dicembre: tutti gli smartphone aggiornati | Galaxy S9 - FortBRNewsLeaks : ??#Patch?? ???? Il downtime per la Patch v15.00 inizierà alle 6:00 Am del 2 Dicembre 2020, questo downtime dovrebbe… - GameSailors : La patch 5.4 di Final Fantasy XIV Online, in arrivo a dicembre - News - ml_13_97 : RT @Rainbow6IT: ??Manutenzione - Y5S4?? Domani, 1 Dicembre, la patch per Operation Neon Dawn sarà rilasciata su tutte le piattaforme. PC: 1… - Giu_8 : RT @Rainbow6IT: ??Manutenzione - Y5S4?? Domani, 1 Dicembre, la patch per Operation Neon Dawn sarà rilasciata su tutte le piattaforme. PC: 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Patch dicembre HTTP/1.1 Server Too Busy