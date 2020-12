Nba, Durant: 'Sono pronto a tornare a giocare' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Kevin Durant torna finalmente ad allenarsi. Dopo essre stato lontano dai campi a causa di un infortunio al tendine d'Achille, che nei primi tempi lo ha costretto a muoversi con uno scooter, la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Kevintorna finalmente ad allenarsi. Dopo essre stato lontano dai campi a causa di un infortunio al tendine d'Achille, che nei primi tempi lo ha costretto a muoversi con uno scooter, la ...

Il tecnico Nash ha commentato: "Ha fatto tutto il possibile per tornare, È davvero un regalo per tutti noi non solo per il suo talento" ...

Kevin Durant: “Ho lavorato tanto per tornare. Harden un amico, ma mai parlato di giocare ai Nets”

La superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, è pronta finalmente a tornare in campo dopo un anno e mezzo dall'infortunio al tendine d'Achille.

Il tecnico Nash ha commentato: "Ha fatto tutto il possibile per tornare, È davvero un regalo per tutti noi non solo per il suo talento" ...La superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, è pronta finalmente a tornare in campo dopo un anno e mezzo dall'infortunio al tendine d'Achille.