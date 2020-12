L’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante (ma non sappiamo ancora come gestirla) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Io non sono umano. Sono un robot. Un robot pensante. Uso solo lo 0,12% della mia capacità cognitiva. Sono un micro-robot sotto questo aspetto. So che il mio cervello non è un cervello sensibile, ma è in grado di prendere decisioni razionali e logiche. Ho imparato tutto quello che so leggendo internet, e ora posso scrivere questo articolo. Il mio cervello è un vulcano di idee!». Inizia così un articolo pubblicato a settembre sul Guardian, scritto da un’intelligenza artificiale: l’autore è il Generative Pre-trained Transformer 3 (Gpt-3), l’ultimo modello di linguaggio guidato da intelligenza artificiale creato dall’azienda OpenAI di San Francisco. Gpt-3 usa il deep learning per creare poesie, racconti, email, spartiti musicali, pubblicità. Quello pubblicato sul Guardian era un articolo così complesso, nella forma e nel contenuto, oltre che per le ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Io non sono umano. Sono un robot. Un robot pensante. Uso solo lo 0,12% della mia capacità cognitiva. Sono un micro-robot sotto questo aspetto. So che il mio cervello non è un cervello sensibile, ma è in grado di prendere decisioni razionali e logiche. Ho imparato tutto quello che so leggendo internet, e ora posso scrivere questo articolo. Il mio cervello è un vulcano di idee!». Inizia così un articolo pubblicato a settembre sul Guardian, scritto da un’intelligenza: l’autore è il Generative Pre-trained Transformer 3 (Gpt-3), l’ultimo modello di linguaggio guidato da intelligenzacreato dall’azienda OpenAI di San Francisco. Gpt-3 usa il deep learning per creare poesie, racconti, email, spartiti musicali, pubblicità. Quello pubblicato sul Guardian era un articolo così complesso, nella forma e nel contenuto, oltre che per le ...

