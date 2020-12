Infortunio Chiellini, oggi gli esami: ecco quante partite salterà (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Infortunio Chiellini – Continua il calvario di Giorgio Chiellini. Dopo il brutto Infortunio al ginocchio dell’anno scorso, il capitano bianconero non è mai tornato a giocare con continuità. Quello che potrebbe essere l’ultimo anno in bianconero non prosegue bene per il numero 3 bianconero, che sotto la guida di Pirlo al momento ha già rimediato 2 infortuni muscolari con qualche ricaduta. Infortunio Chiellini, quante partite salterà Il capitano bianconero dopo due allenamenti in gruppo, si è dovuto nuovamente fermare. Esame ai flessori quest’oggi, ieri ha avvertito un dolore che l’ha spinto a interrompere la seduta e di conseguenza non ci sarà questa sera contro la Dinamo Kiev. Leggi anche: Squalifica Morata, due ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020)– Continua il calvario di Giorgio. Dopo il bruttoal ginocchio dell’anno scorso, il capitano bianconero non è mai tornato a giocare con continuità. Quello che potrebbe essere l’ultimo anno in bianconero non prosegue bene per il numero 3 bianconero, che sotto la guida di Pirlo al momento ha già rimediato 2 infortuni muscolari con qualche ricaduta.Il capitano bianconero dopo due allenamenti in gruppo, si è dovuto nuovamente fermare. Esame ai flessori quest’, ieri ha avvertito un dolore che l’ha spinto a interrompere la seduta e di conseguenza non ci sarà questa sera contro la Dinamo Kiev. Leggi anche: Squalifica Morata, due ...

tuttosport : #Juve, doppio schiaffo: due turni di squalifica a #Morata e nuovo infortunio per Chiellini ?? - forumJuventus : CT: 'Chiellini, un 2020 da dimenticare. È tornato lunedì, si è fermato martedì. Non una ricaduta ma un nuovo infort… - gargantuuuu : RT @VlnN94: La Juve sui propri canali ufficiali non ha ancora comunicato il nuovo infortunio di Chiellini, aiuto - mirkonicolino : L'infortunio di #Chiellini non è il solito problema al polpaccio, stavolta è la coscia. Mia impressione: 10 giorni… - Dalla_SerieA : Juve, doppio schiaffo: due turni di squalifica a Morata e nuovo infortunio per Chiellini -… -

