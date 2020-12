Inail | in calo denunce infortunio ma aumentano quelle su morti | +15 | 5%

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nonostante il blocco dell'economia la mortalità sul lavoro è salita, 1.036 i decessi nei primi 10 mesi dell'anno, anche a causa del Covid contratto in ambito lavorativo

Secondo i dati Inail, provengono soprattutto dal comparto socio-sanitario. Ma con la riduzione delle attivita', e' in calo il numero degli infortuni complessivi © RIPRODUZIONE RI ...A settembre si rileva una ripresa pari al +9 per cento, con aumenti che a ottobre tornano a essere preoccupanti (+202 per cento, da ...