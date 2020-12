Giulia Salemi è tutto finito | terribile annuncio

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto un’importante confessione, che forse in pochi si sarebbero aspettati. Ma di che cosa si tratta? Ecco le sue parole.è entrata da qualche settimana nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’influencer ha senza alcun dubbio portato una ventata di freschezza e di allegria. A colpire è stato il rapporto

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Leggi anche: GF Vip: Tommaso Zorzi abbandonò Giulia Salemi in aeroporto. “Un po’ per il libro un po’ perché quando si era fidanzata con Francesco si era completamente allontanata”. ha spiegato Zorzi ...Al Grande Fratello Vip una confessione intima da parte di Giulia Salemi. Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto il “vero ...