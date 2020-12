Esercizio provvisorio | tutta colpa di Ungheria e Polonia? La versione di Polillo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La deadline è prevista per il 7 dicembre. Trascorsa inutilmente quella data, senza che si sia raggiunto un accordo nella cosiddetta “procedura di riconciliazione”, scatterà, in Europa, l’. Sarebbe la prima volta in 30 anni di storia. Sul piano operativo una simile eventualità comporterebbe una forte limitazione delle possibilità di spesa. Le risorse potrebbero essere utilizzate solo in dodicesimi. Ma sulla base del vecchio quadro economico-finanziario. Quindi nel rispetto delle vecchie priorità e con sofferenza dei nuovi programmi d’intervento, appena individuati. Tanti fondi per l’agricoltura, quindi. Ma poca roba per sviluppo, innovazione tecnologica, ricerca e così via. Si ritiene che le conseguenze ultime sarebbero valutabile in una perdita complessiva di circa 25/30 miliardi. Stima del Financial Times, non avallata dai ...