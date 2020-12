El pibe de oro e i suoi progetti di lavoro lasciati a metà

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego Armando Maradona ha lasciato un enorme vuoto nel cuore dei tifosi e del suo pubblico, interrompendo bruscamente anche alcuni deilavorativi Diego Armando MaradonaMaradona, aveva compiuto da poco 60 anni quando si è spento nella sua casa di Tigre lo scorso 25 novembre. L’idolo di giovani adolescenti, campione simbolo del Napoli e di tutta l’Argentina, uno dei più forti e famosi calciatori di sempre scompare improvvisamente. Quando la notizia della sua morte attraversa il web ed intere nazioni, il presidente argentino Alberto Fernández proclama tre giorni di lutto nazionale e mette a disposizione la Casa Rosada, il palazzo del governo a Buenos Aires, per l’allestimento della camera ardente. Lo scorso 3 novembre Maradona giunse in una clinica privata in Argentina per rimuovere un ematoma subdurale, un tipo di ...

“Ho impiegato 29 anni e mezzo per recuperare questo legame, i 5 anni vissuti insieme non li dimenticherò mai. Quando mio padre ha preso in braccio mio figlio Diego Matias ho chiuso il cerchio, il mio ...Diego Armando Maradona poco prima di morire ha mandato un audio su WhatsApp al fidanzato della sua ex compagna per chiedergli di prendersi cura del figlio. L'ultimo messaggio vocale di Diego Armando M ...