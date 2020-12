Donne e bambini, un disagio psicologico “orfano” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutte le situazioni, anche le più negative, mobilitano risposte adattive “positive”, si pensi a chi, fronteggiando una malattia importante, riscopre il senso della propria vita. Nelle indagini fatte durante la prima ondata (aprile 2020) emergeva come il lockdown generalizzato avesse portato molte persone e famiglie a “ritrovarsi”, a condividere tempi inediti e spazi psicologici, a ripercorrere relazioni, a cercare nella solidarietà una forza comune (Centro Studi CNOP Apr. 2020). Ma questi aspetti resilienti non hanno cancellato la crescente situazione di disagio, registrata in una serie di rilevazioni che hanno tenuto conto del genere e dell’età. Emerge che le Donne hanno livelli di stress e disagio psichico più elevati degli uomini: quasi una su due (43%) si dichiara stressata, il 21% con umore depresso contro 15%, 28% con disturbi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutte le situazioni, anche le più negative, mobilitano risposte adattive “positive”, si pensi a chi, fronteggiando una malattia importante, riscopre il senso della propria vita. Nelle indagini fatte durante la prima ondata (aprile 2020) emergeva come il lockdown generalizzato avesse portato molte persone e famiglie a “ritrovarsi”, a condividere tempi inediti e spazi psicologici, a ripercorrere relazioni, a cercare nella solidarietà una forza comune (Centro Studi CNOP Apr. 2020). Ma questi aspetti resilienti non hanno cancellato la crescente situazione di, registrata in una serie di rilevazioni che hanno tenuto conto del genere e dell’età. Emerge che lehanno livelli di stress epsichico più elevati degli uomini: quasi una su due (43%) si dichiara stressata, il 21% con umore depresso contro 15%, 28% con disturbi ...

