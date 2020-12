Da ENEA rivestimenti per impianti solari più efficienti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ENEA brevetta nuovi rivestimenti per migliorare l’efficienza degli impianti solari termodinamici a più alte temperature d’esercizio Rendere più efficienti gli impianti solari termodinamici, grazie a tubi ricevitori con nuovi rivestimenti capaci di limitare al massimo le perdite di calore a temperature molto elevate, mediante l’utilizzo di metalli come rame, alluminio, argento e oro. Questo è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020)brevetta nuoviper migliorare l’efficienza deglitermodinamici a più alte temperature d’esercizio Rendere piùglitermodinamici, grazie a tubi ricevitori con nuovicapaci di limitare al massimo le perdite di calore a temperature molto elevate, mediante l’utilizzo di metalli come rame, alluminio, argento e oro. Questo è… L'articolo Corriere Nazionale.

