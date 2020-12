Covid, morto Don Matteo: aveva 51 anni, oggi i funerali (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Il Cilento è in lutto per la morte di Don Matteo Mpampanye. Il parroco di 51 anni, originario della Repubblica Democratica del Congo, era risultato positivo al Covid la settimana scorsa ed è stato subito trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Agropoli per le cure del caso. Ma purtroppo non ce l’ha fatta: le sue condizioni di salute sono peggiorate e ieri sera è deceduto. Don Matteo, era tra i preti ospiti del convento di Perdifumo, attivo anche nelle parrocchie di Camella e Paestum, ed era molto amato dalla comunità locale. Lascia un grande vuoto nella comunità Diocesana di Vallo della Lucania e nelle comunità limitrofe. Lo scorso 6 gennaio aveva festeggiato i suoi primi 10 anni di Sacerdozio. Intanto a Perdifumo è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – Il Cilento è in lutto per la morte di DonMpampanye. Il parroco di 51, originario della Repubblica Democratica del Congo, era risultato positivo alla settimana scorsa ed è stato subito trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Agropoli per le cure del caso. Ma purtroppo non ce l’ha fatta: le sue condizioni di salute sono peggiorate e ieri sera è deceduto. Don, era tra i preti ospiti del convento di Perdifumo, attivo anche nelle parrocchie di Camella e Paestum, ed era molto amato dalla comunità locale. Lascia un grande vuoto nella comunità Diocesana di Vallo della Lucania e nelle comunità limitrofe. Lo scorso 6 gennaiofesteggiato i suoi primi 10di Sacerdozio. Intanto a Perdifumo è ...

