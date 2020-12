Ciclismo | l’E3 Harelbeke cambia nome e percorso per il 2021 con tre salite in più

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E3 Saxo Bank Classic, sarà questa la nuovanclatura della celebre e così chiamata un po’ così da tutti E3, che purtroppo quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, non si è potuta disputare. La piccola classica del Belgio che andrà in scena il prossimo 26 marzo, verrà chiamata così da ora in poi, dopo l’acquisizione di BinckBank da parte di Saxo Bank. Inoltre, secondo HLN, aggiungerà al suooriginale treper l’edizione, per un totale di 17 ascese. Il Hogerlucht scomparirà dal tracciato, mentre verranno aggiunti il ??Kanarieberg, l’Oude Kruisberg e l’Eikenberg, oltre ai classici Katteberg, La Houppe, Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Taaienberg, Berg Ten Stene, Boigneberg, Stationsberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat e Tiegemberg. L’ultimo ...