Britney Spears | la reginetta del pop “Overprotected”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è un’icona indiscussa degli anni ’90. È entrata nell’immaginario di tutti da quando l’abbiamo vista ballare, con innocente aria da scolaretta, nel videoclip della sua prima hit, …Baby One More Time. All’epoca aveva appena 17 anni. Poi nella vita di “Miss American Dream”, è successo di tutto. Al debutto nel pop con il classico look da brava ragazza della porta accanto, è seguito il desiderio di spogliarsi (anche letteralmente) di questa veste. E poi la difficile lotta per difendere la propria privacy. Gli amori sbagliati. Gli eccessi. Le cadute. La rinascita. Poi di nuovo il buio. Tutto raccontato sui tabloid e nella sua musica, colma, fin dagli esordi, di tante (neanche troppo) velate richieste d’aiuto, che però sono state ignorate o sottovalutate. L’evoluzione diricorda quella di ...