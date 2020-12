Barcellona, c’è un calciatore positivo al Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Brutte notizie per mister Ronald Koeman, il terzino destro Sergi Roberto è risultato positivo al Covid-19. Il Barcellona ha comunicato che il duttile calciatore spagnolo sta bene ed è già in isolamento. Il duttile centrocampista avrebbe comunque saltato per infortunio la prossima gara di Champions League al ‘Camp Nou’ contro la Juventus prevista per il prossimo 8 dicembre. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile blaugrana ha collezionato 10 presenze fino a questo momento della stagione.caption id="attachment 1059467" align="alignnone" width="4728" Sergi Roberto, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Brutte notizie per mister Ronald Koeman, il terzino destro Sergi Roberto è risultatoal-19. Ilha comunicato che il duttilespagnolo sta bene ed è già in isolamento. Il duttile centrocampista avrebbe comunque saltato per infortunio la prossima gara di Champions League al ‘Camp Nou’ contro la Juventus prevista per il prossimo 8 dicembre. Ilcresciuto nel settore giovanile blaugrana ha collezionato 10 presenze fino a questo momento della stagione.caption id="attachment 1059467" align="alignnone" width="4728" Sergi Roberto, getty/caption ITA Sport Press.

