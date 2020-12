Arecibo, è collassato l’iconico radiotelescopio usato per parlare con gli alieni: ma potrebbe ancora darci segnali dallo Spazio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È crollato, collassando su sé stesso, l’iconico radiotelescopio di Arecibo sull’isola di Porto Rico, lo strumento che per sessant’anni è stato usato per indagare i misteri dell’universo e provare a comunicare con gli alieni. Un gigante della tecnologia celebrato anche da Hollywood, basti pensare all’indimenticabile passeggiata acrobatica di Pierce Brosnan per raggiungerei il Dome in James Bond “GoldenEye”. Il radiotelescopio è crollato al suolo dopo che ha ceduto l’ultimo cavo di sicurezza che sorreggeva il grande ‘Dome’ da 820 tonnellate sospeso a 150 metri di altezza. “Nessuno si è fatto male”, rassicurano dalla National Science Foundation. Sarebbe comunque stato demolito, dopo i due gravi incidenti di quest’anno che hanno reso inservibile la gigantesca antenna, larga 305 metri e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È crollato, collassando su sé stesso,disull’isola di Porto Rico, lo strumento che per sessant’anni è statoper indagare i misteri dell’universo e provare a comunicare con gli. Un gigante della tecnologia celebrato anche da Hollywood, basti pensare all’indimenticabile passeggiata acrobatica di Pierce Brosnan per raggiungerei il Dome in James Bond “GoldenEye”. Ilè crollato al suolo dopo che ha ceduto l’ultimo cavo di sicurezza che sorreggeva il grande ‘Dome’ da 820 tonnellate sospeso a 150 metri di altezza. “Nessuno si è fatto male”, rassicurano dalla National Science Foundation. Sarebbe comunque stato demolito, dopo i due gravi incidenti di quest’anno che hanno reso inservibile la gigantesca antenna, larga 305 metri e ...

