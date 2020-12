Terribile incidente sulla Pontina: pedone travolto e ucciso (Di martedì 1 dicembre 2020) Terribile incidente questa mattina sulla Pontina al km 26+200 in direzione Roma. Un pedone è stato investito da un autocarro ed è morto. Sul posto la Polizia Municipale di Roma Capitale per tutti gli accertamenti del caso: da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico è in tilt. Via Pontina è chiusa all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma: sul posto sono attive deviazioni. Code tra CasaleRosa e via di Trigoria. AGG #SS148 #Pontina strada al momento chiusa per incidente avvenuto al km 26+200,code tra #CasaleRosa e #ViaDiTrigoria #Roma attive deviazioni sul postoPRESTARE ATTENZIONE@Emergenza24@quotidianolazio @WazeLazio #viabiliLAZ https://t.co/QQKlUgVo7f — Astral Infomobilità (@astralmobilita) December 1, 2020 su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020)questa mattinaal km 26+200 in direzione Roma. Unè stato investito da un autocarro ed è morto. Sul posto la Polizia Municipale di Roma Capitale per tutti gli accertamenti del caso: da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico è in tilt. Viaè chiusa all’altezza del bivio Monte D’Oro-Roma: sul posto sono attive deviazioni. Code tra CasaleRosa e via di Trigoria. AGG #SS148 #strada al momento chiusa peravvenuto al km 26+200,code tra #CasaleRosa e #ViaDiTrigoria #Roma attive deviazioni sul postoPRESTARE ATTENZIONE@Emergenza24@quotidianolazio @WazeLazio #viabiliLAZ https://t.co/QQKlUgVo7f — Astral Infomobilità (@astralmobilita) December 1, 2020 su Il Corriere della ...

