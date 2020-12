Taranto, bimbo di 11 anni morto di cancro: folla per l'ultimo saluto (Di martedì 1 dicembre 2020) Lacrime e commozione ieri sera al rione Tamburi di Taranto per l'ultimo saluto a Vincenzo, il bambino di 11 anni morto per un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, malattia che in tanti in città ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Lacrime e commozione ieri sera al rione Tamburi diper l'a Vincenzo, il bambino di 11per un linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, malattia che in tanti in città ...

ienablinski : RT @dukana2: È morto di #cancro un altro bambino di #Taranto ...sono morti che non interessano a nessuno ...come i bambini della #Basilicat… - LaGazzettaWeb : Taranto, bimbo di 11 anni morto di cancro: folla per l'ultimo saluto - MEcosocialista : RT @dukana2: È morto di #cancro un altro bambino di #Taranto ...sono morti che non interessano a nessuno ...come i bambini della #Basilicat… - Mambolas : RT @dukana2: È morto di #cancro un altro bambino di #Taranto ...sono morti che non interessano a nessuno ...come i bambini della #Basilicat… - primaopoitorna : RT @dukana2: È morto di #cancro un altro bambino di #Taranto ...sono morti che non interessano a nessuno ...come i bambini della #Basilicat… -