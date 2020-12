Rosa Bazzi positiva al Covid-19. Le sue condizioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Rosa Bazzi è positiva al Covid19. Lo conferma a Fanpage.it, il difensore di Bazzi, l'avvocato milanese Fabio Schembri. "Sì, Rosa è positiva, al momento di trova al reparto Covid del carcere di Bollate, dove resta comunque ristretta. La signora Bazzi sta bene, al momento non presenta sintomi, la situazione non è affatto preoccupante" conclude l'avvocato. Proprio negli ultimi giorni il nome di Rosa Bazzi e quello di Olindo Romano, entrambi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, sono finiti nuovamente sulle pagine di cronaca per il no della Cassazione all'esame di alcuni reperti chiesto dalla difesa. In merito alla posizione della Cassazione, l'avvocato Schembri afferma: "Leggeremo le ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020)al19. Lo conferma a Fanpage.it, il difensore di, l'avvocato milanese Fabio Schembri. "Sì,, al momento di trova al repartodel carcere di Bollate, dove resta comunque ristretta. La signorasta bene, al momento non presenta sintomi, la situazione non è affatto preoccupante" conclude l'avvocato. Proprio negli ultimi giorni il nome die quello di Olindo Romano, entrambi condannati all'ergastolo per la strage di Erba, sono finiti nuovamente sulle pagine di cronaca per il no della Cassazione all'esame di alcuni reperti chiesto dalla difesa. In merito alla posizione della Cassazione, l'avvocato Schembri afferma: "Leggeremo le ...

ph_pluton : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE Rosa Bazzi è positiva al coronavirus, asintomatica. Per questa ragione non siamo ancora riusciti a par… - redazioneiene : STASERA A LE IENE Rosa Bazzi è positiva al coronavirus, asintomatica. Per questa ragione non siamo ancora riusciti… - ennatrasporti : Strage Erba, “Rosa Bazzi positiva al Covid” - Tele_Nicosia : Strage Erba, “Rosa Bazzi positiva al Covid” - fanpage : Strage di Erba, Rosa Bazzi positiva al Covid19: “Ma è asintomatica, sta bene” -