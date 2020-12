PS5: alcuni DualSense starebbero già soffrendo di drifting, la piaga dei Joy-Con di Switch (Di martedì 1 dicembre 2020) Apparentemente i controller DualSense di PS5 soffrono di un problema ben noto ai possessori di Nintendo Switch. Più specificamente, sembra che i nuovi controller DualSense soffrano dell'ormai famoso problema di drifting, che non ha solo afflitto i controller di Nintendo Switch, ma anche i controller PS4 e Xbox One. Molti speravano che con la nuova generazione questo problema fosse risolto, ma sembra che sia ancora un problema rilevante. Per chi non lo sapesse, con stick drift si indica quando lo stick di un controller si muove senza essere toccato. In genere, il problema si verifica con i controller meno recenti che hanno subito un ampio utilizzo. I giocatori PlayStation hanno tra le mani il controller DualSense da pochissimo, ma alcuni utenti hanno già segnalato ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Apparentemente i controllerdi PS5 soffrono di un problema ben noto ai possessori di Nintendo. Più specificamente, sembra che i nuovi controllersoffrano dell'ormai famoso problema di, che non ha solo afflitto i controller di Nintendo, ma anche i controller PS4 e Xbox One. Molti speravano che con la nuova generazione questo problema fosse risolto, ma sembra che sia ancora un problema rilevante. Per chi non lo sapesse, con stick drift si indica quando lo stick di un controller si muove senza essere toccato. In genere, il problema si verifica con i controller meno recenti che hanno subito un ampio utilizzo. I giocatori PlayStation hanno tra le mani il controllerda pochissimo, mautenti hanno già segnalato ...

