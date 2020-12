Padelli sui social: “Finalmente sono tornato in ufficio” (Di martedì 1 dicembre 2020) Daniele Padelli, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane, è finalmente tornato a indossare i panni da lavoro ad Appiano Gentile. Il portiere è guarito dal virus ed è tornato ad allenarsi e ha salutato i tifosi su Instagram con un curioso post: “Finalmente sono tornato in ufficio”. Foto: instagram uff Padelli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Daniele, risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane, è finalmentea indossare i panni da lavoro ad Appiano Gentile. Il portiere è guarito dal virus ed èad allenarsi e ha salutato i tifosi su Instagram con un curioso post:in. Foto: instagram uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GiorgioDePaolis : @BILI86563174 @cippiriddu Padelli era un portiere mediocre, oggi finito. Handanovic era un buon portiere, oggi fini… - OdeonZ__ : Che rimonta! E Padelli sui social: 'Tifare Inter non è affatto stressante...' - OdeonZ__ : Che rimonta! E Padelli sui social: 'Tifare Inter non è affatto stressante...' - OdeonZ__ : Che rimonta! E Padelli sui social: 'Tifare Inter non è affatto stressante...' - sportli26181512 : Che rimonta! E Padelli sui social: 'Tifare Inter non è affatto stressante...': Che rimonta! E Padelli sui social: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Padelli sui Padelli sui social: “Finalmente sono tornato in ufficio” alfredopedulla.com Il Real Madrid vince 2-0 a San Siro: Inter ad un passo dall’eliminazione in Champions League

La cronaca in diretta di Inter – Real Madrid di Champions League, partita valida per il quarto turno della prima fase della Champions League, Girone B. Fischio di inizio a San Siro alle 21.00, diretta ...

Inter-Real Madrid: Zidane senza tanti big

Zidane ha diramato la lista dei convocati: out Benzema, assente anche Ramos. Rientra Casemiro a centrocampo. Out Militao.

La cronaca in diretta di Inter – Real Madrid di Champions League, partita valida per il quarto turno della prima fase della Champions League, Girone B. Fischio di inizio a San Siro alle 21.00, diretta ...Zidane ha diramato la lista dei convocati: out Benzema, assente anche Ramos. Rientra Casemiro a centrocampo. Out Militao.