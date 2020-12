Mustier lascia Unicredit, più vicine le nozze con Mps (Di martedì 1 dicembre 2020) Le tensioni al vertice di Unicredit alla fine hanno convinto Jean-Pierre Mustier a dire addio: ieri sera, dopo il cda straordinario, il banchiere francese ha annunciato che «si ritirerà alla fine del mandato nell’aprile 2021» o «fino alla nomina di un successore per garantire una transizione ordinata». Ecco la sua motivazione: «Nel corso degli ultimi mesi è emerso che la strategia del Piano Team 23 e i suoi pilastri fondanti non sono più in linea con l’attuale visione del cda», ha dichiarato Mustier. Ora, l’opzione Mps ispirata dal Tesoro, che ha alimentato le tensioni interne per la contrarietà di Mustier, sembra avere la strada spianata. A imprimere l’accelerazione della rottura tra il banchiere e il board di Unicredit – racconta Milano Finanza – sarebbe stato proprio l’impasse del Montepaschi, che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 dicembre 2020) Le tensioni al vertice dialla fine hanno convinto Jean-Pierrea dire addio: ieri sera, dopo il cda straordinario, il banchiere francese ha annunciato che «si ritirerà alla fine del mandato nell’aprile 2021» o «fino alla nomina di un successore per garantire una transizione ordinata». Ecco la sua motivazione: «Nel corso degli ultimi mesi è emerso che la strategia del Piano Team 23 e i suoi pilastri fondanti non sono più in linea con l’attuale visione del cda», ha dichiarato. Ora, l’opzione Mps ispirata dal Tesoro, che ha alimentato le tensioni interne per la contrarietà di, sembra avere la strada spianata. A imprimere l’accelerazione della rottura tra il banchiere e il board di– racconta Milano Finanza – sarebbe stato proprio l’impasse del Montepaschi, che ...

