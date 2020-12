Inter, addio Nainggolan: si riapre una pista per gennaio (Di martedì 1 dicembre 2020) Radja Nainggolan potrebbe essere uno dei prossimi partenti in casa Inter, per gennaio già la possibile destinazione per il belga. In casa Inter quello della rosa è un tema particolare, che nasconde tante questioni legate all’impiego effettivo di alcuni elementi a disposizione di Antonio Conte. Della polemica su Eriksen si sta parlando tanto, con l’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Radjapotrebbe essere uno dei prossimi partenti in casa, pergià la possibile destinazione per il belga. In casaquello della rosa è un tema particolare, che nasconde tante questioni legate all’impiego effettivo di alcuni elementi a disposizione di Antonio Conte. Della polemica su Eriksen si sta parlando tanto, con l’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

passione_inter : Mercato - Eriksen-Inter, sarà addio a gennaio: Zhang apre al prestito - - serieAnews_com : ???? #Inter, si avvicina l’addio di #Nainggolan: per gennaio spunta una vecchia pista?? - cmercatoweb : ???? Addio sempre più vicino per #Marcelo: derby tra #Juventus e #Inter - infoitsport : Inter, Conte tra presente e futuro. In caso di addio, ecco il profilo ideale - RGarinella : #Inter, #Conte tra presente e futuro. In caso di addio, ecco il profilo ideale #amala #borussiamonchengladbachinter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter addio Conte ha cambiato l'Inter: addio trequartista, Barella davanti alla difesa Goal.com FcIN - Giroud vuole lasciare il Chelsea, l'Inter c'è. Si valuta un'operazione stile Young: i dettagli

Mai come in questi giorni Olivier Giroud sta valutando concretamente l'addio al Chelsea. L'attacco dei Blues è diventato iper affollato e il centravanti francese, nonostante alcuni ...

Conte preme il tasto reset, l’Inter batte un colpo: una nuova parola d'ordine. Skriniar sugli scudi

È proprio vero che si ritorna sempre dove si è stati bene: l’Inter di Antonio Conte ricomincia da capo e - dopo settimane turbolente - torna dove tutto è cominciato.

Mai come in questi giorni Olivier Giroud sta valutando concretamente l'addio al Chelsea. L'attacco dei Blues è diventato iper affollato e il centravanti francese, nonostante alcuni ...È proprio vero che si ritorna sempre dove si è stati bene: l’Inter di Antonio Conte ricomincia da capo e - dopo settimane turbolente - torna dove tutto è cominciato.