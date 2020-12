In Europa la beta EMUI 11 su Huawei P30, Mate 20 e non solo, come registrarsi (Di martedì 1 dicembre 2020) Un grande passo in avanti è stato compiuto per la beta EMUI 11 su Huawei P30 , Mate 20 e anche sul modello Nova 5T in Europa. La fase sperimentale dell’aggiornamento per questi device è appena partita nel vecchio continente con la possibilità, per gli utenti volontari, di iscriversi al test software per provare la nuova interfaccia software. In questa fase molto delicata e importante sono chiamati alle armi tutti i possessori di Huawei P30, P30 Pro ma anche Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Huawei Mate 20 RS e infine anche il Nova 5T. Per tutti questi device molto diffusi sul nostro territorio inizia una fase molto importante, quella durante la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Un grande passo in avanti è stato compiuto per la11 suP30 ,20 e anche sul modello Nova 5T in. La fase sperimentale dell’aggiornamento per questi device è appena partita nel vecchio continente con la possibilità, per gli utenti volontari, di iscriversi al test software per provare la nuova interfaccia software. In questa fase molto delicata e importante sono chiamati alle armi tutti i possessori diP30, P30 Pro ma anche20,20 Pro,20 X,20 X 5G,20 RS e infine anche il Nova 5T. Per tutti questi device molto diffusi sul nostro territorio inizia una fase molto importante, quella durante la ...

