Il modo sicuro per pulire la doccia con l’aceto (Di martedì 1 dicembre 2020) La pulizia del bagno è fondamentale, ma è tra le faccende domestiche più noiose. Soprattutto la doccia è tra i luoghi della casa più difficili da pulire bene, perché il calcare riesce, in poco tempo, a rovinare tutto e per eliminarlo, spesso, si impiega tanto tempo, fatica, ed anche denaro. Oggi scopriremo un trucchetto infallibile, un rimedio casalingo facile e veloce, per avere un bagno ed una doccia splendenti in pochi minuti. L’ingrediente fondamentale è l’aceto! Innanzitutto bisogna munirsi di un flacone spray, ed aggiungere al suo interno metà aceto bianco e metà acqua, ed il gioco è fatto! Già con questa semplice miscela, si possono ottenere dei risultati incredibili, perché l’aceto, oltre ad eliminare i cattivi odori, è anche un ottimo disinfettante. Ma se si vuole ottenere un prodotto ancora ... Leggi su virali.video (Di martedì 1 dicembre 2020) La pulizia del bagno è fondamentale, ma è tra le faccende domestiche più noiose. Soprattutto laè tra i luoghi della casa più difficili dabene, perché il calcare riesce, in poco tempo, a rovinare tutto e per eliminarlo, spesso, si impiega tanto tempo, fatica, ed anche denaro. Oggi scopriremo un trucchetto infallibile, un rimedio casalingo facile e veloce, per avere un bagno ed unasplendenti in pochi minuti. L’ingrediente fondamentale è! Innanzitutto bisogna munirsi di un flacone spray, ed aggiungere al suo interno metà aceto bianco e metà acqua, ed il gioco è fatto! Già con questa semplice miscela, si possono ottenere dei risultati incredibili, perché, oltre ad eliminare i cattivi odori, è anche un ottimo disinfettante. Ma se si vuole ottenere un prodotto ancora ...

