Il calcio è già più rosa: perché non deve stupire se ad arbitrare Juve – Dinamo Kiev in Champions sarà Stéphanie Frappart (Di martedì 1 dicembre 2020) Il suo nome non è nuovo, non per chi segue assiduamente il mondo del calcio. Dopo aver diretto lo scorso anno la finale di Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool a Istanbul, Stéphanie Frappart sarà ora la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League. La sfida è quella tra Juventus e Dinamo Kiev, in programma mercoledì sera allo Stadium di Torino. Lei, che aveva già diretto in ambito femminile la finale dei mondiali del 2019 tra Usa e Olanda, ed era stata anche la prima donna ad esordire in una partita di Ligue 1, la serie A francese, può raggiungere adesso un altro obiettivo e abbattere l’ennesimo muro nel mondo del calcio. «Abbiamo provato che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Il suo nome non è nuovo, non per chi segue assiduamente il mondo del. Dopo aver diretto lo scorso anno la finale di Supercoppa europea tra Chelsea e Liverpool a Istanbul,ora la prima donna aduna partita diLeague. La sfida è quella trantus e, in programma mercoledì sera allo Stadium di Torino. Lei, che aveva già diretto in ambito femminile la finale dei mondiali del 2019 tra Usa e Olanda, ed era stata anche la prima donna ad esordire in una partita di Ligue 1, la serie A francese, può raggiungere adesso un altro obiettivo e abbattere l’ennesimo muro nel mondo del. «Abbiamo provato che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non ...

