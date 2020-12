Grande Fratello Vip, arriva Carlotta. Sofia dura: “Questione di conoscenze” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'ex partecipante di Temptation Island è una nuova concorrente del reality show di Alfonso Signorini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'ex partecipante di Temptation Island è una nuova concorrente del reality show di Alfonso Signorini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

