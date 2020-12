Frappart, l’arbitro di Juve-Dinamo Kiev, e quando Klopp disse: ”Avessimo fatto come lei…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Stéphanie Frappart debutterà domani in Champions League, arbitrando Juventus-Dinamo Kiev. Frappart il primo fischietto donna a dirigere un incontro nella principale competizione europea maschile, anche se ha già dimostrato di saper gestire molto bene la pressione. Il battesimo europeo della 36enne direttrice di gara francese è avvenuto infatti in una cornice prestigiosa il 14 agosto 2019, quando ha arbitrato la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea a Istanbul. In quell’occasione le arrivarono molti elogi, tra cui di Jurgen Klopp: “Ho detto ai miei che se avessimo giocato come la terna arbitrale ha gestito il match, avremmo vinto 6-0”.La partita però era finita 7-6 ai rigori e a caldo Klopp si era detto poco convinto del rigore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Stéphaniedebutterà domani in Champions League, arbitrandontus-il primo fischietto donna a dirigere un incontro nella principale competizione europea maschile, anche se ha già dimostrato di saper gestire molto bene la pressione. Il battesimo europeo della 36enne direttrice di gara francese è avvenuto infatti in una cornice prestigiosa il 14 agosto 2019,ha arbitrato la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea a Istanbul. In quell’occasione le arrivarono molti elogi, tra cui di Jurgen: “Ho detto ai miei che se avessimo giocatola terna arbitrale ha gestito il match, avremmo vinto 6-0”.La partita però era finita 7-6 ai rigori e a caldosi era detto poco convinto del rigore ...

myrtamerlino : Domani in #UCL si scriverà la storia! L’arbitro di #JuventusDynamoKiev sarà Stéphanie #Frappart, prima #donna a dir… - MeAndRetweets : RT @myrtamerlino: Domani in #UCL si scriverà la storia! L’arbitro di #JuventusDynamoKiev sarà Stéphanie #Frappart, prima #donna a dirigere… - SilvanoDalla : RT @myrtamerlino: Domani in #UCL si scriverà la storia! L’arbitro di #JuventusDynamoKiev sarà Stéphanie #Frappart, prima #donna a dirigere… - apetrazzuolo : L'ARBITRO - Maria Marotta: 'Arbitrare in Serie A? Sì, ma se lo merito...' - PadovanicNicola : RT @myrtamerlino: Domani in #UCL si scriverà la storia! L’arbitro di #JuventusDynamoKiev sarà Stéphanie #Frappart, prima #donna a dirigere… -

Ultime Notizie dalla rete : Frappart l’arbitro Ospina me dètte 'a sensazziona 'e nun ce stà cu 'a capa - ilNapolista IlNapolista