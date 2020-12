Foto shock sull’esercito australiano in Afghanistan: un militare beve dalla protesi di un talebano ucciso (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la pubblicazione dei risultati di un’indagine interna che denuncia 19 militari australiani di crimini di guerra in Afghanistan, una Foto ottenuta dal The Guardian getta altre ombre sulle attività delle forze speciale australiane a Kabul. L’immagine ha immortalato un militare che beve birra dalla protesi di un talebano ucciso. La Foto è stata scattata nel 2009 in un pub non autorizzato, chiamato Fat Lady’s Arm, installato dalle truppe nella base di Tarin Kowt, nella provincia dell’Uruzgan. La gamba prostetica, secondo quanto riferiscono alcuni militari, apparteneva a un combattente talebano ucciso in un blitz a Kakarak. La gamba sarebbe poi stata successivamente montata su una targa di legno ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo la pubblicazione dei risultati di un’indagine interna che denuncia 19 militari australiani di crimini di guerra in, unaottenuta dal The Guardian getta altre ombre sulle attività delle forze speciale australiane a Kabul. L’immagine ha immortalato unchebirradi un. Laè stata scattata nel 2009 in un pub non autorizzato, chiamato Fat Lady’s Arm, installato dalle truppe nella base di Tarin Kowt, nella provincia dell’Uruzgan. La gamba prostetica, secondo quanto riferiscono alcuni militari, apparteneva a un combattentein un blitz a Kakarak. La gamba sarebbe poi stata successivamente montata su una targa di legno ...

