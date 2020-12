Flumen conclude il check-up ai fiumi di Roma

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Conclusa la prima parte del progettoper monitorare lo stato di salute deidi: la ricerca proseguirà per altri due anni Si è concluso il primo anno del progetto ‘. Climate Actions per i parchi e itra Arte e Scienza’, ideato dall’artista e ingegnere specializzato in sostenibilità ambientale Andreco e promosso… L'articolo Corriere Nazionale.