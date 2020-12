Emendamento M5s-Leu a favore della sperimentazione animale | ma i gruppi si dissociano

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Nuovo caso in maggioranza, dove un emendamento presentato dalla deputata De Lorenzo, ex M5s ora nel gruppo di Leu, crea una spaccatura sul tema della sperimentazione animale, su cui proprio il M5s e’ da sempre particolarmente sensibile. L’emendamento alla Legge europea – attualmente in commissione affari Ue a Montecitorio- elimina il divieto di utilizzo degli animali nella ricerca di base per la sperimentazione delle sostanze d’abuso e per gli xenotrapianti.