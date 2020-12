Ellen è adesso Elliot Page e fa coming out | “Sono Trans”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è. Mi sento fortunato a scrivere questo. Essere qui. Di essere arrivato a questo punto nella mia vita.”. Così, precedentemente conosciuto come, annuncia con un post sui social di essere transgender. Nel 2014 l’attore aveva fattoout come gay alla Human Raigts Campaign, con una delle frasi più iconiche di semprequi oggi perché sono gay e perché forse posso fare la differenza”. Oggi, 6 anni dopo, faout come trans, gesto fa la differenza non solo per lui, ma per tutt* i ragazz* trans che cercano ancora il coraggio di dichiararsi, o semplicemente desiderano sentirsi rappresentati nel mondo di ...